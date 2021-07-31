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Митрополит Антоний рассказал, как избавиться от страстей

31.07.2021 / 12:25
Митрополит Антоний рассказал, как избавиться от страстей
Источник: Центр информации УПЦ
Вторым шагом на пути преодоления страсти, владыка называет победы над ней

Есть три ступени преодоления страсти.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Первая и самая главная – выявление страсти и признание себе в ней. Быть честным перед собой – обязательное условие. Без внимания к себе, выявить страсть и ее победить невозможно. Но внимательны ли к себе? Как правило, нет. Часто интересны страсти других, не терпимы к их слабостям и падениям, но снисходительны к собственным грехам», — сказал митрополит Антоний.

Вторым шагом на пути преодоления страсти, владыка называет победы над ней - «это осознанное и искреннее покаяние, которое логично подводит к следующему шагу».

«Осознанию своей духовной нищеты, немощи, бессилия, которое порождает крик о помощи. Молитву. И в этой молитве нужно уподобиться расслабленному, который ждал у купели возмущения Ангелом воды, чтобы первым быть в купели и исцелиться. Нужно проявить настойчивость в молитве», — считает архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что этот путь пройден святыми угодниками Церкви. «Он ведет к главной победе – победе над ветхим и рождению нового человека», - заключил он.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
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