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Под Киевом УПЦ проводит всеукраинский православный молодежный фестиваль

31.07.2021 / 12:55
Под Киевом УПЦ проводит всеукраинский православный молодежный фестиваль
Источник: Центр информации УПЦ
В этом году он рассчитан на 250 участников возрастом от 16 до 35 лет

В Киевской области с 27 июля по 1 августа проходит III Всеукраинский молодежный православный фестиваль УПЦ «OrthoFest».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу «OrthoFest» в Фейсбуке, открытие фестиваля состоялось после участия православной молодежи в Великом Крестном ходе.

«Друзья, простор, лесная свежесть. Общение, улыбки, молодость, счастье. И самое главное – Христос посреди нас!» – отметили на странице фестиваля.

В программе «Ортофеста» – лекции от известных священнослужителей, мастер-классы по изготовлению изделий из керамики, иконописи, звонарству, кулинарии, воркшопы по разработке бизнес-планов, получения грантов, участие в психолого-терапевтической группе, мини-беседы с духовенством на разные темы, спортивные игры и другое.

Организатор фестиваля — Синодальный отдел УПЦ по делам молодёжи. В этом году он рассчитан на 250 участников возрастом от 16 до 35 лет.

Источник: Inpress.ua
фестиваль, молодежь, УПЦ
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