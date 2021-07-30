"Голос" исключил 7 нардепов из рядов партии

Об этом шла речь на брифинге лидера партии "Голос" Киры Рудик по итогам съезда

Прямая речь: "В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности, один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии.

Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская. Съезд принял это решение и мы движемся дальше".

Ранее народный депутат Александра Устинова заявила, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" 29 июля и покидают ряды политсилы. По ее словам, съезд "Голоса" – это "очередная профанация руководства и цементирование контроля Киры Рудык над партией".

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