Нардепы от ОПЗЖ рассказали подробности рассмотрения апелляции на продление Медведчуку домашнего ареста

Так, народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич уверен, что все лица, причастные к фальсификации уголовного дела по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене, будут отвечать перед законом.

«Рано или поздно все закончится оправдательным приговором, и все это политическое преследование и судилище, которое проходит над Виктором Владимировичем, будет закончено, и он выйдет достойно, с высоко поднятой головой», – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук с самого начала шел на суд уверенно и ничего не боялся, так как знал, что абсолютно не виновен.

В свою очередь, депутат Александр Качаный Качный сказал в кулуарах Киевского апелляционного суда, что не надо быть профессиональным юристом, чтобы понять, что дело Медведчука – это политический заказ.

«Превратили это дело исключительно в политическое. Медведчук является заложником все того беззакония, которое происходит в нашей стране. Такие расправы будут происходить по всему конкурентному полю нашего Владимира Александровича, потому что другой возможности переизбираться он не видит», – отметил парламентарий.

Николай Скорик, депутат от ОПЗЖ, обратил внимание на то, что документы, которые Офис генерального прокурора предоставлял на предыдущих заседаниях и сейчас – ничем не отличаются.

«Отличаются только документы, которые предоставляла защита, никаких активных действий не происходит, зато прокуратура требует продления срока предварительного следствия», – отметил нардеп.

А народный депутат Украины от ОПЗЖ Ростислав Дубовой, предсказал, что у судей Киевского апелляционного суда уже заготовлено решение, и исход сегодняшнего заседания понятен.

«Там у них (у судей. – Ред.) уже заготовлен текст решения, и они его просто выйдут и зачитают. Смотря сегодня на ход судебного заседания, мы понимаем, что сторона обвинения и судебная власть под давлением власти Президента Зеленского готова и дальше продлить меру пресечения лидеру оппозиции», – сказал парламентарий, почеркнув, что это не судебный процесс, а судилище с грубейшим нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Киевском апелляционном суде, но заседание было перенесено из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними. Сегодня 30 июля суд отклонил апелляцию и оставил решение Печерского суда без изменений.