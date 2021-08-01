Войти | Зарегистрироваться
17:51

воскресенье,
01 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Ученые назвали области Украины, в которых ухудшилась COVID-статистика

30.07.2021 / 16:51
COVID-статистика ухудшилась в Херсонской, Луганской и Харьковской областях. В частности, в Херсонской области значительно ухудшились показатели.

Об этом свидетельствует прогноз ученых НАН.

В Херсонской области число госпитализаций за неделю выросло сразу на 57%, число положительных тестов - на 71%, число новых случаев болезни - на 69%, а позитивность тестов увеличилась с 3,2% до 6,0%.

По количеству положительных тестов эта область занимает второе место среди регионов Украины, а по новым случаям и позитивности тестов - третью позицию.

В Харьковской области все эпидемические показатели продемонстрировали стремительный рост, хотя их значения все еще невысоки.

Луганская область лидирует по числу случаев болезни на душу населения после Киева, и это число быстро растет вместе с госпитализациями. Несмотря на это, количество положительных тестов в области остается невысоким.

Напомним, в Украине растет количество новых COVID-случаев, за минувшие сутки обнаружили 846 заражений.

Источник

COVID-статистика
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 августа
31 июля
30 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.