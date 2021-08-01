В Киеве презентовали книгу об известном афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском

В Киеве состоялась презентация первого тома книги об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском на украинском языке.

Как сообщает Центр информации УПЦ, книга «Старец Иосиф Ватопедский» была переведена к 100-летию со дня рождения известного афонского подвижника.

«Благодаря книге можно приобщиться к жизни подвижников старца Иосифа, его братьев, которые были учениками преподобного Иосифа Исихаста, и ощутить ту внутреннюю глубокую радость, как православному человеку в современном мире приобщиться к духовной жизни благодаря словам великих подвижников. Я всегда с особым чувством посещаю Ватопед и могилу старца Иосифа. Когда прикладываюсь к его кресту, то ощущаю неисчерпаемую благодать, которую старец посылает. И я уверен, что этот дар Господь и Богородица будут посылать тем людям, которые будут читать эту книгу», - отметил митрополит Филарет.

Книга рассказывает о первых духовных подвигах старца Иосифа Ватопедского в монастыре Ставровуни на Кипре, об ученичестве «у ног» преподобного старца Иосифа Исихаста на Афоне, о возрождении киновийного монашества на Афоне во второй половине ХХ века, и возрождении монашеского духа на Кипре.

На презентации выступили архиепископ Иона, епископ Вениамин, иеромонах Иов (Ольшанский) и иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Лимассольский Афанасий, который присоединился к мероприятию с помощью платформы Zoom.

Первый том написан в эпистолярном жанре и содержит цитаты из писем старца Иосифа Ватопедского к разным людям и подвижникам: преподобному Ефрему Катунакскому, монаху Пантелеимону (США), митрополиту Лимассольскому Афанасию, семье Патера и другим.

Издание является совместным проектом Львовской епархии Украинской Православной Церкви, святой обители Ватопед и БФ «Православное наследство Украины на Святой Горе Афон».