Вакарчук: "Голос" не будет объединяться с "брендами" и кое-что разрушит

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном 28 мая.

"Кое-кто пытается без нас нас женить", – отметил лидер группы "Океан Эльзы", который планирует повести партию на парламентские выборы.

"Партия "Голос" не объединяется с политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", – заявил он.

"Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!", – предупредил Вакарчук.

По его словам, скоро состоится съезд партии "Голос" – и на нем "в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами".

"И третье: мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас. Мы идем в политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. И мы будем строить политику новую", – заявил Вакарчук.

Напомним: 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.

Чтобы иметь возможность участвовать в парламентских выборах, другую партию, созданную в 2015 году, перерегистрировали под названием "Голос".

24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.

В команду Вакарчука уже вошли Павел Кухта и Ярослав Железняк.

Вакарчук заявил, что его партия не получает средства от олигархов.

Своей целью Вакарчук назвал освобождение граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении на территории России.

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