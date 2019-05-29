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Назначение Богдана главой АП оспаривают в Верховном суде

29.05.2019 / 14:51
В Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

Речь идет об указе президента Владимира Зеленского от 21 мая №304/2019, говорится в сообщении суда

Заявление подано в канцелярию суда 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

Дела зарегистрированы под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19.

В течение 5 дней со дня подачи исков будет вынесено решение о следующих процессуальные действия, отметили в суде.

Напомним: 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Эксперты объясняли, что Зеленский нарушил люстрационный закон, назначив Богдана главой Администрации президента, так как тот дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича.

Сам Богдан считает несправедливым то, что подпадает под люстрацию.

25 мая петиция за отставку Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов.

Верховный суд 27 мая отказал в открытии производства по иску к Зеленскому о признании недействительным указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Источник

Богдан
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