Нардепы от "Народного фронта" будут баллотироваться в Раду по мажоритарным округам

"Мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ (о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов – ИФ) является антиконституционным и выборы должны были быть очередные… но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам", - сказал Бурбак журналистам в кулуарах парламента во вторник.

По его словам, независимо от того, будут ли представители "Народного фронта" в парламенте следующего созыва, партия "Народный фронт" будет продолжать работать и отстаивать те ценности, которые она отстаивала с 2014 года.

Бурбак также добавил, что партия готова участвовать в очередных парламентских выборах в октябре 2019 года.

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