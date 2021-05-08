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В Нежинской епархии появилась новая часовня УПЦ

08.05.2021 / 12:50
В Нежинской епархии появилась новая часовня УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Строительство часовни на местном кладбище велось силами прихожан УПЦ во главе с местным жителем Александром Залозным

На Черниговщине в селе Хомино Нежинского района освятили часовню УПЦ в честь святой равноапостольной княгини Ольги.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента освящение совершил секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Дашко

Строительство часовни на местном кладбище велось силами прихожан УПЦ во главе с местным жителем Александром Залозным.

После освящения священники Нежинской епархии поздравили местных жителей с окончанием строительства и передали поздравления от правящего архиерея.

Источник: Inpress.ua
упц, черниговская область, часовня, Нежинская епархия
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