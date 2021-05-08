В Нежинской епархии появилась новая часовня УПЦ

На Черниговщине в селе Хомино Нежинского района освятили часовню УПЦ в честь святой равноапостольной княгини Ольги.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента освящение совершил секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Дашко

Строительство часовни на местном кладбище велось силами прихожан УПЦ во главе с местным жителем Александром Залозным.

После освящения священники Нежинской епархии поздравили местных жителей с окончанием строительства и передали поздравления от правящего архиерея.