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На Черниговщине освящен Николаевский храм Пустынно-Рыхловского монастыря УПЦ

08.08.2021 / 16:50
После литургии владыка освятил крест, установленный в память благочестивых строителей и благотворителей Рыхловский обители

На Черниговщине в Пустынно-Рыхловском монастыре Украинской Православной Церкви освятили воссозданный Свято-Николаевский храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, освящение храма и первую Божественную литургию в нем совершил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

После литургии владыка освятил крест, установленный в память благочестивых строителей и благотворителей Рыхловский обители.

Митрополит Климент поздравил настоятельницу Олимпиаду с днем ​​тезоименитства и наградил благодетеля обители Владимира Крестьянского орденом святителя Феодосия Черниговского.

Как сообщалось, на Львовщине в селе Верхняя Яблонька Турковского района освятили новый храм УПЦ в честь Почаевской иконы Божией Матери, а в селе Азовское Генического района Херсонской области в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Источник: Inpress.ua
упц, новый храм, Нежинская епархия
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