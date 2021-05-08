Войти | Зарегистрироваться
13:56

суббота,
08 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Днепропетровщину привезут список чудотворной Почаевской иконы Богородицы

08.05.2021 / 12:30
На Днепропетровщину привезут список чудотворной Почаевской иконы Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
13 мая икону Богородицы доставят в село Новоселовка Новомосковского района, где в Успенском храме в 17.00 отслужат всенощное бдение, а на следующий день в 09.00 Божественную литургию

В Днепропетровскую епархию УПЦ привезут список чудотворной иконы Божией Матери «Почаевская».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, все желающие смогут помолиться перед святыней в разных храмах епархии с 13 по 17 мая.

13 мая икону Богородицы доставят в село Новоселовка Новомосковского района, где в Успенском храме в 17.00 отслужат всенощное бдение, а на следующий день в 09.00 Божественную литургию.

Затем чудотворный образ привезут в храм в честь иконы Божией Матери «Иверская» на жилмассиве Северный в городе Днепр, после совершения здесь всенощного бдения в 17.00 и Литургии 15 мая в 09.00 икону перевезут в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где в 13.00 состоится молебен с акафистом перед Почаевской иконой, а в 15.30 — образ крестным ходом перенесут к Свято-Троицкому кафедральному собору.

В воскресенье 16 мая в Свято-Троицком соборе будет совершено две литургии: в 07.00 и в 09.00. На протяжении перед иконой Божией Матери будут совершать молебны с акафистами.

Прощание со святыней состоится в понедельник 17 мая после Литургии, которая начнётся в 08.00.

***История чудотворной иконы связана с именем помещицы Анны Гойской – вдовы земского судьи, которая отличалась своей набожностью.

По преданию, в 1559 году Константинопольский Патриарх Неофит ездил в Москву, чтобы заручиться поддержкой православных иерархов. Возвращаясь, он заехал в Почаев, чтобы поклониться Стопе Богородицы. Греческий Патриарх останавливается в поместье Анны Гойской и в знак благодарности за теплый прием подарил ей икону Богородицы.

Более 30 лет икона находилась в замке Гойской, и в 1597 она дарит святыню Почаевскому монастырю.

В 1675 году Почаев осадили турки. По преданию, в это время монахи усиленно стали молиться у святого образа и произошло чудо – Богородица явилась над Почаевской горой, закрыв обитель своим омофором.

Уже более 400 лет от Почаевской иконы, написанной в византийском стиле на небольшой липовой доске, по молитвам верующих совершаются чудеса. Она хранится над царскими вратами в Успенском соборе, и каждое утро после полунощницы ее торжественно опускают на поклонение верующим.

 

Источник: Inpress.ua
Богородица, УПЦ, чудотворная икона, Днепропетровская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 мая
7 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.