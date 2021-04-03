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На Закарпатье в монастыре УПЦ замироточила икона Богородицы

03.04.2021 / 14:30
На Закарпатье в монастыре УПЦ замироточила икона Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Капли мира на образе были замечены в понедельник 29 марта, во время пения акафиста

На Закарпатье в селе Сельцо в Иоанно-Богословском мужском монастыре Украинской Православной Церкви начала мироточить икона Божией Матери «Призри на смирение».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт M-church.org.ua, факт мироточения засвидетельствовал митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

«Как видно на фотографиях, миро стекает с иконы с обоих боков от изображения Пресвятой Девы», – сказано в сообщении.

Как рассказал наместник монастыря архимандрит Агапит (Шпиняк), икона написана иеродиаконом, который нёс послушание в обители. Капли мира на образе были замечены в понедельник 29 марта, во время пения акафиста.

Источник: Inpress.ua
Закарпатье, Богородица, УПЦ, чудотворная икона
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