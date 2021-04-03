Войти | Зарегистрироваться
14:56

суббота,
03 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук: Власть боится оппозиции, поэтому развернула репрессии

03.04.2021 / 14:28
Именно потому, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» демонстрирует неизменно высокие рейтинги народного доверия и является серьезным конкурентом для провластной политсилы, украинская власть развернула кампанию по дискредитации оппозиции, прибегая к политическому преследованию, запугиванию и даже откровенным репрессиям.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в программе «5-я студия» на телеканале «Россия-24».

«…Любая партия может назваться оппозиционной, но это не означает, что она оппозиционная по отношению к власти.  И здесь как раз критерий, что власть воспринимает ‒ в стране есть только одна оппозиция. Почему одна оппозиция? "Оппозиционная платформа – За жизнь" начиная с октября прошлого года и по настоящее время является лидером симпатий избирателей во всех фактически социальных исследованиях, кроме тех, безусловно, которые делаются по заказу власти и Офиса Президента», ‒ отметил Медведчук.

Поэтому, по словам политика, власть рассматривает ОПЗЖ как угрозу для себя и своего влияния в Украине.

«И это угроза для Зеленского, когда "Оппозиционная платформа – За жизнь" обошла в рейтингах партию "Слуга народа". Поэтому она и воспринимается как главная и, по всей видимости, единственная оппозиция, которую надо уничтожать, с которой надо бороться. Потому что "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" уже захватила лидерство за счет того, что думает о людях и все делает в интересах людей», ‒ отметил Медведчук.

Медведчук, ОПЗЖ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 апреля
2 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.