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Оксана Марченко выпустила новую серию "Паломницы" о Голосеевском монастыре

02.04.2021 / 17:29
Оксана Марченко выпустила новую серию своего авторского проекта "Паломница".

Этот фильм рассказывает о милосердии и показывает Голосеевский монастырь, куда едут отовсюду за исцелением от самых тяжелых болезней.

"Новое место нашего с вами паломничества - новое слово о насущной реальности души, характера человека, его умении сострадать, проявлять внимание, помогать, чувствовать и ощущать проблемы других как свои. Слово о милостыне, которую мы не умеем ни давать, ни принимать. Но почему так? Почему мы так боимся нищих и заразиться "вирусом нищеты"? Почему мы думаем о том, что нас увидят рядом с ними, и проходим мимо? А может, вопрос вовсе не в деньгах, а в нашей гордыне - в еще одном грехе, который разрушает нас изнутри?!" - написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

Слово о милостыне не просто так рассказывается именно в фильме о Голосеевском монастыре. Тут находятся мощи матушки Алипии, которая известна на весь православный мир своим даром исцеления. Монахиня жила скромно и всем, что у нее было, делилась с другими. И о каждом молилась. Люди говорят, что слово матушки могло вылечить любого даже от самой тяжелой болезни. В это настолько сильно верили, что после смерти тело монахини пытались украсть. Сейчас матушка Алипия не канонизирована, но ее прах находится в монастыре, куда люди съезжаются отовсюду, чтобы помолиться об исцелении.

Подробнее об Алипии и о том, почему люди боятся давать милостыню и как открыть свое сердце для милосердия, - в новом выпуске "Паломницы". Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко.

Марченко, Паломница
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