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В Сумах в честь праздника Корсунской иконой Богородицы состоялся молитвенный объезд города

05.05.2021 / 16:10
В Сумах в честь праздника Корсунской иконой Богородицы состоялся молитвенный объезд города
Источник: Центр информации УПЦ
Объезд состоялся после праздничной Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, которую в сослужении духовенства епархии совершил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий

В Сумах чудотворную Корсунскую икону Божией Матери «Шпилевская Прозренная» обвезли вокруг исторического центра города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, молитвенный объезд состоялся в день празднования образа, во вторник Светлой седмицы.

«В этом году карантинные ограничения не позволили провести крестный ход обычным способом. Но по многочисленным просьбам православных сумчан чудотворная святыня на автомобиле была обвезена по маршруту крестного хода, благословляя жителей города», – сказано в сообщении.

Объезд состоялся после праздничной Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, которую в сослужении духовенства епархии совершил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий. Сначала чудотворный образ под пасхальные песнопения обнесли вокруг собора, а затем провезли к храму Ильи Пророка и месту разрушенной в 1930-е годы Покровской церкви.

Источник: Inpress.ua
сумы, Богородица, УПЦ, чудотворная икона
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