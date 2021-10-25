МЗ согласовало увеличение перечня профессий с обязательной ковид-вакцинацией

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Есть приказ Министерства здравоохранения об определенном перечне профессий, где вакцинация против коронавируса обязательна.

В него вошли педагоги, представители центральных органов исполнительной власти.

Далее мы разрабатываем проект приказа, который проходит согласование.

В этот перечень дополнительно будут включены социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер для функционирования экономики страны".

Напомним: Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием допуска к рабочему месту.

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