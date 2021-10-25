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У Путина признали, что не смогут предотвратить вступление Украины в НАТО

25.10.2021 / 13:12
Россия не сможет помешать Украине вступить в НАТО, однако Москва считает, что может "минимизировать последствия" присоединения Украины к Альянсу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.

Прямая речь: "Мы не можем этому (вступлению Украины в НАТО - ред.) помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо".

Что именно из "необходимого" будет Москвой "сделано", он не уточнил.

Кроме того, представитель Владимира Путина высказался и об отношениях России с самим Альянсом. По словам Пескова, в разрыве отношений "нет ничего страшного", поскольку НАТО изначально якобы было направлен против России.

Прямая речь: "Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока".

Напомним: министры обороны НАТО намерены согласовать новый генеральный план для защиты от любого потенциального нападения России на нескольких направлениях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил лишь к укреплению мира.

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что США будут поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения нашей страной критериев членства в НАТО.

Источник

НАТО, Кремль
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