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Зеленский ответил на петицию об ответственности за "принудительную вакцинацию"

25.10.2021 / 12:51
Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой проработать предложения, изложенные в петиции о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.

Об этом свидетельствует петиция на сайте президента

Петиция "Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию", размещенная на сайте президента 12 августа, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. В ней предлагалось ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за так называемую "принудительную вакцинацию", заключающуюся в угрозах увольнения и\или недопуска к работе невакцинированных лиц.

Зеленский опубликовал ответ на петицию.

Дословно ответ: "Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирования о результатах. …Я также обратился с аналогичным письмом к премьер-министру Украины.

О результатах рассмотрения затронутых вопросов Вас проинформируют Верховная Рада Украины и Кабинет министров Украины".

В ответе президента отмечается, что, согласно Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье признаются наивысшей социальной ценностью, а государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.

Законом также установлена ​​обязанность граждан Украины заботиться о своем здоровье и здоровье детей, не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

При этом предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия.

Кроме того, в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Лица, виновные в нарушении законодательства о защите населения от инфекционных болезней, несут ответственность согласно законам Украины.

Отмечается, что Минздрав приказом от 4 октября утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против COVID-19.

Вместе с тем президент добавил, что законодательством Украины в сфере охраны труда установлены гарантии защиты прав работников от неправомерных действий работодателей, нарушение которых может быть основанием для привлечения лица к юридической ответственности.

Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также другое грубое нарушение законодательства о труде.

Что предшествовало: Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Этот перечень планируют расширить.

Источник

вакцинация, Зеленский
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