В России пригрозили контрмерами в случае вступления Украины в НАТО

Об этом сообщает ТАСС.

По словам, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.

"Потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - отметил он.

Напомним, на вчерашней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден заявил, что поддерживает стремление Украины в НАТО.

Но в Белом доме подчеркнули, что США не могут единолично принимать решения по членству Украины в НАТО.

Источник