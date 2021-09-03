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На Закарпатье доставят частицу мощей святого Иоанна Предтечи

03.09.2021 / 12:05
На Закарпатье доставят частицу мощей святого Иоанна Предтечи
Источник: Центр информации УПЦ
С 7 по 14 сентября святыня посетит ещё 11 храмов и монастырей, в которых будут совершать Божественные литургии (утром) и служить акафисты (днём)

В храмы и монастыри Закарпатья доставят частицу мощей святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, на Закарпатье святыня будет пребывать неделю. 

Торжественная встреча состоится 7 сентября в Кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Почаевская».

 С 7 по 14 сентября святыня посетит ещё 11 храмов и монастырей, в которых будут совершать Божественные литургии (утром) и служить акафисты (днём).

С графиком пребывания святыни можно ознакомиться на сайте Мукачевской епархии.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области верующие УПЦ прошли 30-километров из Запорожья до Свято-Елизаветинского женского монастыря с чудотворной иконой «Всецарица».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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