РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной, сообщила миссия США в ОБСЕ.

"Нынешнее возражение РФ против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом", - говорится в сообщении на странице миссии США в ОБСЕ в Twitter 2 сентября.

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