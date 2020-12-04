Кулеба обратился в Совет министров иностранных дел ОБСЕ: РФ должна вывести войска и прекратить агрессию против Украины

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении на двухдневном заседаним Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря в Тиране.

"Мы никогда не признаем нарушения своего суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Россия должна прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности", - подчеркнул министр.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, Кулеба заверил, что Украина остается преданной мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и в этом году четко продемонстрировала это своими активными практическими шагами в рамках Нормандского формата и работы Трехсторонней контактной группы.

"Необходимо восстановить уважение к базовым принципам и обязательств ОБСЕ. Нужно продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее изменить поведение", - отметил министр.

Глава украинского внешнеполитического ведомства выделил особенно важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая фиксирует незаконную военную активность РФ на временно оккупированных частях Донбасса: "Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжают фиксировать образцы новейшего российского вооружения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Беспилотники миссии продолжают выявлять факты незаконного ввоза военной техники из России на суверенную территорию Украины из-за неконтролируемой участок российско-украинской государственной границы. Россия настойчиво препятствует этому мониторинга".

Кулеба представил государствам-участникам ОБСЕ инициативу "Крымская платформа", призванную способствовать координации международных усилий по деоккупации Крыма, и призвал российскую сторону продемонстрировать волю к урегулированию конфликта, в частности в рамках Нормандского формата и ТКГ.

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