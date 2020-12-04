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Митрополит Антоний рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы

04.12.2020 / 14:35
Митрополит Антоний рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний объяснил, для чего нужно ходить в церковь

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы показывает настоящие человеческие ценности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии Православная Церковь напоминает нам: путь к Небу начинается на пороге рукотворного храма Божия, когда человек становится членом Церкви Христовой, а через это - и сам человек становится нерукотворным храмом Божиим, и дух Божий поселяется в нем. И именно поэтому наш жизненный путь должен пройти через храм, чтобы мы могли в нем вырасти духовно», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что каждый человек призван Богом к обожению, которое возможно только в процессе общения с Богом.

«Основное место, где мы можем встретить Бога, - святой храм, который совершенно не случайно именуется домом Божиим. Если наша душа не стремиться в храм Божий, то это значит, что мы далеки от правильной духовной жизни и близки к духовной смерти, ведь в храме присутствует Сам Господь, и мы получаем возможность соединиться с Ним в Таинстве Евхаристии», - подчеркнул архиерей.

Митрополит Антоний объяснил, для чего нужно ходить в церковь.

«В храме мы на собственном опыте чувствуем, что такое Божие присутствие в нашей жизни. Бог совсем рядом с нами. Действительно, Господь принимает молитву от человека, в каком бы месте она ни была произнесена, но особенно близкой к Богу бывает молитва, которую мы возносим в храме Божием, ибо Сам Господь сказал: "Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18:20)», - сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что храм - это дом Божий, а Бога мы называем своим небесным Отцом, значит храм - это дом нашего Отца, а значит, и наш.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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