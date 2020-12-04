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Предстоятель УПЦ объяснил духовный смысл Введения во храм Богородицы

04.12.2020 / 14:25
Предстоятель УПЦ объяснил духовный смысл Введения во храм Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Храм – это не только здание типичное, как мы находимся здесь, храм – это любое место, где люди собираются для молитвы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы учит правильной молитве и тому, насколько важно любить храм.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в проповеди во время Божественной литургии в Успенском соборе Святой Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org.

Как напомнил Архипастырь, Матерь Божия является плодом великой молитвы – Ее родители, праведные Иоаким и Анна, просили Бога о даровании им чада более 50 лет. За это время они пережили множество упреков, оскорблений, потому что бездетность считалась у иудеев проклятием, но не переставали надеяться, молиться и были услышаны Богом.

«Из этой истории мы поучаемся тому, насколько Бог любит, когда человек молится долго, терпеливо и смиренно. Мы считаем иногда, что сильная та молитва, которую я начал произносить и еще не сказал «Аминь!», а Бог уже дал мне то, что я хотел. Это не сильная молитва. Сильная молитва, которая приносит большие, важные для человека плоды, – долговременная, терпеливая, смиренная», – сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви.

«Еще важно, что Господь приготовил себе Сосуд ни в каком другом месте, а в храме. Там, в храме, Святой Дух предочистил Пресвятую Деву Марию и сделал Ее способной вместить в себя Невместимого Бога. Поэтому храм имеет очень большое значение для человека. Он является и училищем благочестия, где человек учится как благочестиво жить, и лечебницей, где человек получает исцеление и врачевание своих язв, ран, которыми он поражен от греха, и тем местом, где человек имеет особенное общение с Богом, где для него открывается Небо. Поэтому очень важно любить храм», – отметил Митрополит Онуфрий

«Храм – это не только здание типичное, как мы находимся здесь, храм – это любое место, где люди собираются для молитвы. В первые века это были катакомбы, где люди молились Богу. Храмы это и пещеры наши, где святые подвизались, угождали Богу. Поэтому очень важно, чтобы люди имели церковное общение. Оно делает нашу молитву сильной. Если один человек вопиет к Богу – это один глас, когда много людей собираются во Имя Божие и вопиют к Небу – это другая молитва, еще более сильная», – сказал Блаженнейший.

«Пусть Господь Бог помогает нам, дорогие братья и сестры, любить храм, любить молитву, и помнить что большая молитва – долговременная, терпеливая, смиренная. Большая молитва приносит большие плоды», – заключил Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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