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Митрополит Августин: Все общины захваченных в Белоцерковской епархии храмов остались верными УПЦ

04.12.2020 / 15:03
Митрополит Августин: Все общины захваченных в Белоцерковской епархии храмов остались верными УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В настоящее время, по словам владыки, в епархии строятся около 20 храмов, и, если бы не карантин, часть из них в этом году уже были бы открыты

Из более чем 250 приходов Белоцерковской епархии в период массового церковного рейдерства активисты ПЦУ захватили только три храма.

Об этом митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич) рассказал в комментарии «Першому Козацькому», сообщает Центр информации УПЦ.

«У нас захвачено три храма, но общины не перешли никуда. И это была для меня приятная неожиданность: люди держатся вместе, уважают священников, священники ощущают братское единство», - рассказал митрополит Августин.

В настоящее время, по словам владыки, в епархии строятся около 20 храмов, и, если бы не карантин, часть из них в этом году уже были бы открыты.

«Молимся за то, чтобы скорее это напряжение прошло, потому что в психологическом, моральном плане, карантин подавляет. <...> Призываю людей быть благоразумными, доверяться Богу и помнить, что без Его святой воли ничего не бывает», – заключил митрополит Августин.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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