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Кравчук об обмене пленными до конца года: без желания России это не реально

04.12.2020 / 15:23
Проведение обмена пленными сейчас зависит исключительно от российской стороны. Без желания боевиков и России до конца 2020 года обмена пленными не будет.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, Украина со своей стороны выполнила все договоренности относительно проведения обмена пленными, в частности, передала список из 11 человек, однако с российской стороны нет никаких действий навстречу.

"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, я думаю, что это (обмен до конца года - ред.) не реально. Обмен ставится под угрозу. Мы обратились к ОРДЛО и России с просьбой предпринять шаги, чтобы решить этот вопрос. Хотелось, чтобы люди, которые уже настрадались, были дома", - подчеркнул он.

Кравчук добавил, что этот обмен должен стать предпосылкой для будущего обмена пленными в формате "всех на всех".

"Но пока не решим этот вопрос, обмена "всех на всех" не будет", - отметил он.

Напомним, украинский омбудсмен встретилась с представителем "ДНР". Во время встречи боевики выразили настроенность на организацию обмена пленными.

До этого боевики "ДНР" отказывались проводить обмен пленными до согласования дорожной карты реализации минских договоренностей.

Источник

Кравчук, обмен пленными
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