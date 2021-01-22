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Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

22.01.2021 / 18:12
Процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку уже остановлен.

Это произошло, поскольку самолет, который должен был привезти этих лиц, не вылетел, сообщил 21 января вечером глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях - это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", - сказал он в эфире программы "Действующие лица" на "5 канале" в четверг.

Кравчук, подчеркнул, что вопрос передвижения, возвращения граждан - это вопрос не Медведчука, это - вопрос Украины.

"Я не знаю, может, кроме Украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет", - пояснил он.

Как сообщалось, омбудсмену Украины Людмиле Денисовой 21 января подтвердили два маршрута, по которым может произойти процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию украинцев, которые незаконно содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время омбудсмен подчеркнула, что количество граждан Украины, которое планируют передать, постоянно меняется.

Источник

Кравчук, обмен пленными
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