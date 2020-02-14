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Катер "Бердянск" был пробит снарядом из российского вертолета - Украина в ОБСЕ

14.02.2020 / 10:54
Баллистическая экспертиза показала, что катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным с российского вертолета Ка-52.

В частности - это лишь подтверждает агрессивный характер нападения РФ на украинские корабли в ноябре 2018 года.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в Вене 13 февраля.

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года согласно обязательному приказу Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", - заявил он.

Представитель Украины подчеркнул, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".

Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", были отправлены на завод для ремонта. Украинская делегация ранее уже сообщала Форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенных российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС Украины в Очаков. Захваченные врагом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До этого времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

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обстрел, РФ, ОБСЕ, Катер "Бердянск"
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