Войти | Зарегистрироваться
12:22

пятница,
14 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Румынская Церковь примет участие во Всеправославном совещании в Иордании

14.02.2020 / 11:03
Румынская Церковь примет участие во Всеправославном совещании в Иордании
Румынская Православная Церковь Источник: Ромфея
Синод решил, что представлять Румынскую Православную Церковь будут епископы

Румынская Православная Церковь примет участие во Всеправославном совещании в Аммане (Иордания).

Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам заседания Священного Синода Румынской Церкви, которое состоялось 13 февраля  в Бухаресте под председательством Патриарха Румынского Даниила, сообщает «Romfea».

Обсудив приглашение Иерусалимского Патриарха Феофила на Всеправославное совещание в Амман, Синод Румынской Церкви пришел к выводу, что он «согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатом должен быть достигнут консенсус».

Синод решил, что представлять Румынскую Православную Церковь будут епископы.

«Участие Румынской Церкви в Аммане оправдано тем фактом, что все Автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Евангелие Христово», - говорится в заявлении Священного Синода.

Источник: Inpress.ua
Румынская Церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 февраля
13 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.