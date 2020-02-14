Румынская Церковь примет участие во Всеправославном совещании в Иордании

Румынская Православная Церковь примет участие во Всеправославном совещании в Аммане (Иордания).

Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам заседания Священного Синода Румынской Церкви, которое состоялось 13 февраля в Бухаресте под председательством Патриарха Румынского Даниила, сообщает «Romfea».

Обсудив приглашение Иерусалимского Патриарха Феофила на Всеправославное совещание в Амман, Синод Румынской Церкви пришел к выводу, что он «согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатом должен быть достигнут консенсус».

Синод решил, что представлять Румынскую Православную Церковь будут епископы.

«Участие Румынской Церкви в Аммане оправдано тем фактом, что все Автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Евангелие Христово», - говорится в заявлении Священного Синода.