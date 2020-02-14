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Столтенберг поприветствовал прогресс Украины и подтвердил ее поддержку союзниками

14.02.2020 / 11:15
Союзники по НАТО подтвердили решимость оказывать Украине политическую и практическую помощь во внедрении реформ, а также твердую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

Об этом в четверг, 13 февраля, во время пресс-конференции в Брюсселе в рамках встречи министров обороны НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы имели хорошую дискуссию с министром обороны Украины (Андреем - ред.) Загороднюком, во время которой обсудили важность реформ и нашу готовность предоставлять в этом практическую и политическую помощь. Союзники подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал руководитель Альянса.

Он напомнил, что НАТО продолжает оказывать Украине практическую помощь в развитии оборонных возможностей, в частности, в развитии Военно-Морских сил.

"Все министры подтвердили готовность продолжать такую ​​помощь и приветствовали усилия Украины, которая достигает значительного прогресса в реформах. Мы приветствовали также усилия Президента (Владимира - ред.) Зеленского по поиску мирного решения конфликта на Донбассе. Мы видели в этом определенный прогресс, в частности, в ходе Нормандского саммита, и ждем продолжения таких усилий", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что процесс урегулирования на Донбассе все еще стоит перед трудностями, в частности, наблюдатели из состава СММ ОБСЕ не могут свободно работать на территориях, находящихся вне контроля украинского правительства, и призвал к обеспечению условий для их беспрепятственной работы.

Источник

реформы, НАТО, Столтенберг
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