Еврокомиссар Варгеи: отношения Украины и Евросоюза должны выйти на качественно новый уровень

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи после встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве в среду, 12 февраля.

Варгеи также заявил, что на должности еврокомиссара планирует вывести отношения Украины и Европейского Союза на качественно новый уровень, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Пристайко в свою очередь подчеркнул стремление Украины наполнить отношения с Евросоюзом новыми амбициозными проектами, направленными на украинских граждан и бизнес.

Стороны обсудили дальнейшую интеграцию Украины в Евросоюз, в частности в секторальной и торгово-экономической сферах, и продолжение поддержки реформ. Также были скоординированы дальнейшие шаги, направленные на заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, модернизации зоны свободной торговли и углубление таможенного сотрудничества.

Также комиссар заверил в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и усилий по восстановлению мира на Донбассе.

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