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В Полтавщине УПЦ открыла курсы для православных миссионеров

03.09.2021 / 12:35
В Полтавщине УПЦ открыла курсы для православных миссионеров
Источник: Центр информации УПЦ
На курсы приглашаются священнослужители, которые желают заниматься миссионерской и молодежной работой

В Полтавской области Украинская Православная Церковь открыла миссионерские курсы для духовенства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, курсы проходят на базе женского монастыря в честь Горбаневской иконы Божией Матери.

Обучение планируется проводить раз в месяц. Вести занятия будет архимандрит Иоасаф (Перетятько), заместитель главы Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви, руководитель Киевской молодежки при Ионинском монастыре.

На курсы приглашаются священнослужители, которые желают заниматься миссионерской и молодежной работой.

Ближайшая встреча состоится 7 сентября, начало в 11.00.

Источник: Inpress.ua
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