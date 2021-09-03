Войти | Зарегистрироваться
11:54

пятница,
03 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Путина испугались "опасной Украины" после договоренности Зеленского и Байдена

03.09.2021 / 11:15
Кремль заявил 2 сентября, что военная помощь США Украине может заставить Киев вести себя непредсказуемо и опасно в конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне в среду, что Соединенные Штаты твердо привержены территориальной целостности Украины, обязавшись выделить 60 млн долларов дополнительной военной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность относительно планов военной помощи США.

"Мы считаем, что это потенциально может повлечь непредсказуемые действия украинской стороны с точки зрения попыток решить конфликт силой. Это очень опасно", - сказал Песков.

"Проще говоря, мы говорим об украинском-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может быть только причиной для сожаления", - добавил он.

Он также выразил сопротивление желанию Украины присоединиться к НАТО, отметив комментарии, сделанные во время поездки Зеленского.

Источник

США, Кремль, военная помощь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 сентября
2 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.