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Кремль заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией"

18.06.2021 / 13:51
Кремль заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы и его волнует разговор о том, что Киеву может быть предоставлен План действий по членству.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это то, что мы наблюдаем очень внимательно, и это на самом деле является красной линией для нас - о перспективах вступления Украины в НАТО. Конечно, это вызывает наше беспокойство", - сказал Песков на следующий день после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от Байдена о предоставлении Украине плана вступления в НАТО. Байден заявил, что Украине сначала нужно искоренить коррупцию и выполнить другие критерии.

Песков также рассказал в эфире "Эхо Москвы", что участие США в Нормандском формате на саммите в Женеве не обсуждалось.

"Сам по себе Нормандский формат, хотя его эффективность оставляет желать лучшего, все же самодостаточен. Какие-то новые участники там вряд ли нужны, но, конечно же, вести консультации с американцами - это то, что вполне возможно, и то, о чем вчера говорилось", - пояснил он.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Источник

НАТО, Кремль, красная линия
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