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Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ – указ

24.06.2020 / 17:19
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, который он сам возглавляет.

Указом от 23 июня определен перечень членов Нацсовета реформ, которые принимают участие в его работе по всем вопросам.

Среди них премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьеры Михаил Федоров, Ольга Стефанишина и Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По согласию – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов, представитель общественного союза "СЕО Клуб" Лана Синичкина.

Для рассмотрения отдельных вопросов на Нацсовете реформ приглашаются министр внутренних дел Арсен Аваков и другие члены Кабинета министров, главы комитетов Верховной Рады (по согласию), замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив, глава Национального банка Яков Смолий (по согласию).

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указ, реформы, Зеленский
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