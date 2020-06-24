Войти | Зарегистрироваться
16:40

среда,
24 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

24.06.2020 / 16:15
В Украине начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19.

Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время традиционной селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса во вторник, 23 июня.

Как сообщила пресс-служба главы государства, после установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные президентом.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся из командировки в западные области Украины, сообщил, что во Львовской области будут делать еще 300 тестов в сутки для более тщательного мониторинга ситуации и избежания очередей.

Он также добавил, что сейчас Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса. Кроме того, Степанов сообщил, что рассмотрят изменение финансирования пакетов помощи больным COVID-19.

Источник

коронавирус, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.