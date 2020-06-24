Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время традиционной селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса во вторник, 23 июня.

Как сообщила пресс-служба главы государства, после установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные президентом.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся из командировки в западные области Украины, сообщил, что во Львовской области будут делать еще 300 тестов в сутки для более тщательного мониторинга ситуации и избежания очередей.

Он также добавил, что сейчас Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса. Кроме того, Степанов сообщил, что рассмотрят изменение финансирования пакетов помощи больным COVID-19.

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