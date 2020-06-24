Потерянные Зеленским голоса уходят пророссийским силам – социолог

Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не "Голосу" или к Порошенко. Все, что он теряет, получает, вот например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду. и Медведчука партия тоже увеличила свой относительный рейтинг, и тоже за счет "Слуг".

По мнению гендиректора КМИС, те 26 процентов, которые разочаровались в нынешнем президенте, стали преимущественно избирателями сопредседателя фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, потому что это именно те люди, которые недовольны курсом на Европейский Союз. Поэтому они более пессимистичны. Они понимают, что ориентация на союз с РФ вряд ли реализуется.

По мнению Паниотто, власть надо критиковать, но "это более делается по отношению к компромиссной фигуре Зеленского, чем к серым пророссийским силам. Эти политические усилия (оппозиции - ред.) непропорционально распределены... Есть же реально пророссийские политические силы, они сами об этом говорят они выступают, они туда ездят, они встречаются с лидерами страны-агрессора, но к ним почему-то меньше претензий".

В то же время по мнению Паниотто, население Украины склонно делегировать больше власти президенту, чем Верховной Раде.

Прямая речь: "Президенты у нас всегда имели более высокий статус, президенты имеют, как правило, большее доверие. Сейчас вообще большая разница между доверием к президенту и доверием к парламенту. Доверие к парламенту быстрее падает, чем доверие к президенту, у нас все партии лидерские, то есть идеологических партий у нас, кроме "Свободы" и запрещенных коммунистов, нет. То есть по ориентациях - у нас люди хотят видеть лидера".

По мнению социолога, если бы люди понимали, о чем идет речь, то большинство не поддержало бы переход к парламентской республике.

Отвечая на вопрос, есть ли в Украине запрос на сильную руку, Паниотто ответил: "В одном из наших исследований было прямой вопрос: что важнее для нашей страны - демократическая система или сильный лидер? И здесь в целом по Украине 27% - это демократическая страна и 53% - сильный лидер. В электоратах всех партий большинство - за сильного лидера".

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