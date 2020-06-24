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Зеленскому доверяют 41% украинцев, не доверяют - 50%

24.06.2020 / 17:56
Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 41% украинцев, тогда как 50% - не доверяют.

Такие данные социологического исследования обнародовала 23 июня председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева во время пресс-конференции 23 июня.

"На сегодняшний день Зеленскому полностью доверяют 13%, скорее доверяют - 28%, скорее не доверяют 25% и полностью не доверяют 25%. Следовательно, 50% населения сегодня не доверяют Президенту Зеленскому", - отметила она.

По ее словам, в течение длительного времени после избрания Зеленского Президентом Украины держался положительный баланс доверия к нему.

"Ситуация начала меняться в январе, и вы видите, что уже на фоне коронавируса наши последние данные, которые были в мае и июне, показали изменение этого баланса, и сейчас баланс доверия негативный", - рассказала Балакирева.

Также она заявила об отрицательном балансе доверия к правительству (-54%), Верховной Рады (-55%), НБУ (-45%).

Кроме того, эксперт рассказала, что отрицательный баланс доверия у СБУ, Национальной полиции, прокуратуры, ГБР и НАБУ.

Вместе с тем Балакирева подчеркнула, что Вооруженные силы традиционно остаются с положительным балансом доверия. По данным исследования, ВСУ доверяют более 60% респондентов, тогда как не доверяют около 30%.

Опрос проводился 10-19 июня методом "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Участие в социсследовании приняли более 3 000 человек во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Статистическое отклонение составляет 1,1-1,9%.

Источник

опрос, Зеленский
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