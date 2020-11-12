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В УПЦ считают, что современная политика Фанара аморальна

12.11.2020 / 19:15
В УПЦ считают, что современная политика Фанара аморальна
Источник: Из открытых источников
Игуменья Серафима указала на несоответствие риторики главы Фанара реальным действиям в отношении УПЦ, которые аморальны

Политика Константинопольского патриархата в отношении Украины не только противоречит предыдущим действиям Фанара, но и является аморальной.

Об этом настоятельница Одесского Михайловского монастыря игуменья Серафима (Шевчик) рассказала в интервью порталу Православие.RU.

Игуменья Серафима указала на несоответствие риторики главы Фанара реальным действиям в отношении УПЦ, которые аморальны.

«Ошибка или, точнее, – злодеяние Стамбула налицо, снова нашу судьбу решают без народа Божьего, купаясь в своих геополитических интересах, но не интересах верующих Украины. Все эти закулисные переговоры с участием Порошенко, тайные визиты на Фанар украинских политиков выглядят предательством многомиллионной православной паствы…

Когда в Киевской Софии совершался так называемый “объединительный собор” с провозглашением варфоломеевского томоса, все пребывало в величайшей тайне, все вокруг было оцеплено кордоном полиции и спецслужб, все участники этого незаконного действа вели себя как тати в ночи... Позорная акция…», – отметила настоятельница монастыря.

По ее словам , верующие люди понимают, где правда, а где ложь. И они будут отстаивать истину, защищать свою веру, свои святыни от посягательств самозванцев и раскольников.

«УПЦ за эти 30 лет существования доказала, что она великая народная сила, в абсолютном единении с Предстоятелем, иерархами, монашествующими. Это мощный, могучий монолит. И последний крестный ход в Киеве, насчитывавший 300 тысяч человек, доказал это», – подчеркнула игуменья Серафима.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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