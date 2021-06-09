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Госсекретарь США считает завершение построения "Северного потока-2" свершившимся фактом

09.06.2021 / 12:17
Завершение российского газопровода "Северный поток-2" является "свершившимся фактом", защищая решение отказаться от некоторых санкций и пообещав ответ, если Москва попытается использовать газ как оружие.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Германия села за стол переговоров, и мы активно с ней сотрудничаем", - сказал Блинкен на слушании комитета по иностранным делам Палаты представителей.

"С практической точки зрения, я думаю, что физическое завершения трубопровода является свершившимся фактом. И независимо от санкций против этого субъекта и генерального директора, на наш взгляд, ничего не изменилось с точки зрения физического завершения", - заявил он.

Проект, который сейчас завершено на 95%, обойдя Украину, лишая ее выгодных транзитных сборов и потенциально подрывая ее борьбе против российской агрессии.

"У нас есть предварительные договоренности о реагировании на любую деятельность России, угрожать безопасности или экономической безопасности любой из стран", - сказал Блинкен.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участника строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios заявил, что президент США Джо Байден все еще мог бы остановить газопровод "Северный поток-2", если бы действительно этого захотел.

Источник

Северный поток 2, Блинкен
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