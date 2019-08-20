Финляндия отклонила иск экологов и разрешила строить "Северный поток-2"

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд города Вааса, который, в свою очередь, отказался ее рассматривать. Причина отказа заключается в том, что суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии.

Высший административный суд незамедлительно рассмотрел апелляцию. Согласно заключению суда, процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.

Отметим, что маршрут "Северного потока-2" должен проходить через воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас он имеет разрешения от всех стран, воды которых он пересекает, кроме Дании. Хотя "Газпром" завершил более 70% проекта "Северный поток 2", с апреля 2017 года он ожидает рассмотрения заявок от датских властей на прокладку между 147 и 175 км через датские воды.

Напомним, оператор газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. В то же время компания сохранила заявку для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова, а также заявка по маршруту к юго-востоку от него.

Источник