Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики - самый большой скачок за 80 лет

Об этом говорится в обзоре Global Economic Prospects Всемирного банка, Bloomberg.

Несмотря на разрыв между экономиками развитыми странами и развивающимися, мировой ВВП в этом году вырастет больше всего за 80 лет - на 5,6%. Преимущественно результат повлекут экономики США и Китая, вырастут на 6,8% и 8,5% соответственно.

Для Украины прогноз ВБ улучшился на 2022 - 2023 годы. Так, в 2021 году ожидается рост на 3,8%, а в 2022 и 2023 годах - 3,1% (ранее ожидалось 3%).

Ожидается, что наиболее развитые страны вернутся к уровню дохода на душу населения до пандемии в 2022 году. Однако две трети стран с переходной экономикой к этому уровню будут следовать дольше.

В этом году прогноз для таких стран ухудшилось и составляет 2,9% против 3,4% в январском отчете. Причина - отсутствие доступа к вакцинам.

Кроме того, говорят в ВБ, сложно предвидеть развитие событий дальше, ведь глобальное восстановление может замедлиться с отменой господдержки и когда иссякнет "отложенный спрос". В таком случае мировая экономика может замедлиться до 2,7% в 2022 году и 2,1% в 2023 году.

В то же время, может быть и обратный эффект - если из-за распространения вакцин возрастет частный сектор, мировой ВВП может вырасти еще больше.

Напоминаем: в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

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