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За три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22 миллиарда долларов – Любченко

20.10.2020 / 12:17
"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $22,4 млрд, при этом $5 млрд - на Кипр, $4 млрд - в Нидерланды, $3 млрд - в Великобританию, $2 млрд - в Германию.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов – то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $90 млрд в год контролируемых операций", - сказал Любченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По данным Госналоговой службы, $10 млрд из $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.

По словам главы ведомства, механизм трансфертного ценообразования (ТЦО) позволит оставить в стране $30-40 млрд прибыли.

"Моя позиция - создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры", - сказал Любченко.

Источник

бизнес, Любченко, выведение денег
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