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Налоговые преференции и страхование рисков: Зеленский назвал "особые экономические условия" для Донбасса

21.10.2020 / 16:46
Президент Владимир Зеленский заявил, что подконтрольным Украины территориям Луганской и Донецкой областей нужны "особые экономические условия".

 

Об этом он сказал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

"Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской мы строим новый Донбасс - современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия.

Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, работа над стратегией уже началась.

Напомним, 45,3% украинцев не поддерживают предоставление "свободной экономической зоны" Донецкой и Луганской областям, треть – поддерживают такое решение.

Источник

Донбасс, Зеленский
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