Рожкову лишили основных полномочий

Соответствующее решение приняло правление Нацбанка 20 октября, сообщают источники ЭП в НБУ.

В частности, своим решением правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.

В нее вошли Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Эту вертикаль управления закрепили за Рожковой.

Правление НБУ забрало из подчинения Рожковой 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей 3 подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков.

Ранее в подчинении Рожковой было 7 структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий.

Все эти департаменты, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, теперь перешли в вертикаль управления Шевченко.

Теперь в подчинении главы правления НБУ Шевченко 15 подразделений - это почти половина всех структурных единиц НБУ.

Экономическая правда ранее сообщала, что правление Нацбанка может пойти на подобный шаг для того, чтобы заставить членов правления НБУ времен Якова Смолия подать в отставку.

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