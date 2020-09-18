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САП будет просить для Юрченко арест, залог - 6,5 миллиона

18.09.2020 / 17:56
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в Высшем антикоррупционном суде об избрании народному депутату Александру Юрченко меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Антикоррупционные органы будут просить суд взять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры САП и детективы НАБУ после вручения подозрения депутату допросили его в качестве подозреваемого и вручили ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, 13 сентября народный депутат Гео Лерос проинформировал в соцсети, что несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция партии "Слуга народа"), который, по словам Лероса, "взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами".

Лерос утверждал, что НАБУ собрало достаточно доказательств, и обвинил Генпрокурора Ирину Венедиктову в том, что она якобы "блокирует санкцию" в отношении Юрченко.

15 сентября Венедиктова заявила, что получила от Национального антикоррупционного бюро письмо с просьбой подписать уведомление о подозрении Юрченко, но доказательств недостаточно.

В то же время НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки Юрченко и призвало Генпрокурора согласовать ему подозрение.

17 сентября Генпрокурор сообщила, что подписала подозрение Юрченко.

Источник

Юрченко, САП
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