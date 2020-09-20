Войти | Зарегистрироваться
16:37

воскресенье,
20 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Церкви объяснили, чем опасно присоединение к «Биаррицкому партнерству»

20.09.2020 / 15:30
В Церкви объяснили, чем опасно присоединение к «Биаррицкому партнерству»
Источник: Из открытых источников
Стремление к радикальному переустройству или, скорее, разрушению «патриархального» мира - одна из наиболее мощных тенденций современности

Миллионы семей, мужчин и женщин, попросту «забыли» спросить, хотят ли они, чтобы их мир, который якобы слишком «патриархален», разрушили в угоду очередной модной политической фантазии о гендерной равенстве.

Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя присоединение Украины к «Партнерству Биарриц».

«Стамбульская конвенция Совета Европы неоднократно подвергалась критике со стороны консервативных европейских политических сил. Тем не менее, ее навязывание тем или иным странам продолжается, теперь через т.н. «Партнерство Биарриц», которое предполагает внедрение принципов, положенных в основу Стамбульской конвенции, а также принятие других законов для продвижения гендерной идеологии. Недавно статус официального участника Партнерства получила Украина.

Участники инициативы заявляют, что ее цель — повысить ответственность и объединить усилия международного сообщества для достижения гендерного равенства, в том числе за счет обеспечения всестороннего просвещения по вопросам «сексуальности и здоровых взаимоотношений» в школах, а также устранения «вредных гендерных стереотипов и социальных норм», включая идеи мужественности, которые «вредны для всех полов», — написал Владимир Легойда.

«С заявлением, продолжающим идеи, продвигаемые «Партнерством Биарриц», недавно выступил и генсек ООН Антониу Гутерреш, объявивший, что «результатом тысячелетия патриархата стал мир, в котором доминируют мужчины, и культура, в которой доминируют мужчины. Это наносит ущерб всем — женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам». Причем, он прямо связал пандемию COVID-19 c «тысячелетием патриархата», никак, впрочем, это не обосновав», — продолжил глава Синодального отдела.

Он отметил, что стремление к радикальному переустройству или, скорее, разрушению «патриархального» мира — одна из наиболее мощных тенденций современности.

«Но, как известно, ломать легко, а строить гораздо труднее. Самое важное здесь то, что миллионы семей, мужчин и женщин, попросту «забыли» спросить, хотят ли они, чтобы их мир, который якобы слишком «патриархален», разрушили в угоду очередной модной политической фантазии о гендерной равенстве», — заключил Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
христианство
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 сентября
19 сентября
18 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.