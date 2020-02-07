Антикоррупционная кома: дойдут ли руки у НАБУ до подопечных Арахмии и Романа Гнатюка?

Беззубость наших антикоррупционных органов – не новость ни для украинцев, ни для европейцев, которые систематически обвиняют нас в отсутствии подвижек в этом направлении.

Мало того, что ни одно громкое антикоррупционное дело не закончилось тюремным заключением для фигуранта, так еще и сами борцы за чистоту чиновничьих рядов попадают в скандальные истории. Как, например, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Прошлой осенью суд уже признал его виновным в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков и оштрафовал на смешные 3400 грн. Сытника обвиняли в том, что он отдыхал за чужой счет в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны». Элитные алкоголь и дорогая еда – речь шла о сотнях тысяч гривен. При этом Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе решение Сарненского суда области, признавшего Сытника виновным. Однако признанный решением суда коррупционер и не подумал оставить свой пост. Более того, на закрытом заседании парламентского антикоррупционного комитета сам Сытник пытался представить себя жертвой политических преследований. Об этом написал народный депутат Антон Поляков.

«Артем Сергеевич Сытник не считает себя коррупционером, он сообщил, что он отдыхал в охотничьих угодьях исключительно за свой счет, признание его коррупционером это фикция и виноват слабый украинский суд. И что вообще он жертва политических преследований из-за свой аполитичной деятельности. Громкие дела, например «про рюкзаки», за которые ему мстят. Он понимает то, что создает репутационные риски для Президента и всего НАБУ, но будет продолжать работать», - написал Поляков.

А сегодня, 5 февраля, стало известно, что Госбюро расследований открыло еще и уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором НАБУ. Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады Александра Дубинского («Слуга народа»). Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.

Народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что недавние скандалы, связанные с деятельностью антикоррупционных органов в Украине, свидетельствуют об их политической мотивированности, а увольнение с должности Артема Сытника должно стать одним из первых шагов для остановки деградации антикоррупционных институтов.

«Концепция борьбы с коррупцией через создание новых независимых органов выглядит отличной в теории, однако на практике в дело вмешивается политическая культура и человеческий фактор, - написал нардеп в своем блоге. - С началом президентства Владимира Зеленского антикоррупционные органы попали в череду скандалов. В декабре 2019 года по решению суда директор НАБУ Артем Сытник оказался в реестре коррупционеров. Он не задекларировал свой драгоценный отдых, который оплатили другие лица. Таким образом, главный антикоррупционный орган в настоящее время продолжает возглавлять человек, которого прямо называют коррупционером».

Гончаренко также напомнил, что в создание НАБУ вложили много ресурсов, как украинских налогоплательщиков, так и со стороны международных партнеров. Зато, за годы своей деятельности НАБУ под неизменным руководством Артема Сытника не отметилось значительными результатами или громкими разоблачениями топ-коррупционеров.

«Сейчас НАБУ превращается в инструмент политической борьбы и без перезагрузки его работы ожидать реальные результаты уже не приходится. Рыба гниет с головы, и если не заменить Сытника, существует угроза развала целой институции», - добавил политик и призвал Владимира Зеленского Сытника выгнать.

Впрочем, эксперты говорят о том, что резко увольнять Сытника президент не станет. Причина в том, что поставленный в неловкое положение антикоррупционный чиновник стал ручным и удобным власти – ведь он может «спустить на тормозах» и дела против новой власти, как благополучно делал с теми, что угрожали безопасности предыдущей. А ведь коррупционных скандалов у «зеленых» уже было довольно много. Но самых шумных из них, пожалуй, два.

Первый разразился прошлой осенью, когда представителей пропрезидентской фракции обвинили в получении взяток. Глава комитета Гетьманцев сообщил, что фракция не поддержала вынесение на голосование проект закона (2047-Д), в котором предлагалось внедрить прозрачную систему доступа к Единой базе недвижимости, и убрать монополию четырех площадок-посредников. Депутаты Зеленского дали лишь 5 голосов. Журналисты программы «Наші гроші» выяснили, что посреднические площадки связаны с депутатом Антоном Яценко. На одной операции по переброске данных «площадки» зарабатывали от 500 до 1800 грн. И получили за первый месяц, по оценкам журналистов, около 23 млн. грн прибыли.

После голосования несколько «слуг народа» пожаловались руководству фракции СН, что их коллеги получили за блокирование законопроекта взятки в размере $20−30 тыс. В итоге Давид Арахамия пошел к Владимиру Зеленскому, который разрешил применение полиграфа, чтобы узнать – врут ли депутаты. Нардеп Александр Дубинский возмутился необходимостью проходить полиграф и предложил Арахамии пройти тестирование вместе с ним, а еще потребовал извинений от руководства фракции.

В итоге делом заинтересовалось НАБУ, открыло дело, вызвало Арахмию на допрос – но воз и ныне там. Тему замяли, о ней вот уже пару месяцев нет новостей.

В начале зимы разгорелся еще один скандал – насчет заведующего сектором обеспечения деятельности замминистра финансов Романа Гнатюка. Журналисты выяснили, что чиновник, мягко говоря, сказал некоторую неправду в своей е-декларации. Так, стало известно, что Гнатюк живет на 220 тыс. грн в год, 180 из которых отдает элитной столичной школе за обучение сына.

Согласно декларации, у Гнатюка почти ничего нет. Ему комната площадью 21,1 м. кв. В Броварах, два земельных участка площадью 19984 м. кв. и 1194 м. кв. в селе Фасова Киевской области, комната, санузел и балкон общей площадью 16 м. кв. в Хмельнике Винницкой области, а также сенохранилище площадью 436,1 м. кв. в селе Подгайном Киевской области. У жены чиновника есть четверть квартиры площадью 62,4 м. кв. в Козятине Винницкой области, стоимость которой, согласно декларации чиновника, на момент приобретения двадцать лет назад составляла всего 1 тыс. грн. А стоимость комнаты в Броварах, которую Гнатюк приобрел в 2011 году – чиновник и вовсе оценивает в 3 грн.

Годовой доход семьи Гнатюка из четырех человек (он, жена и двое детей) составляет всего 220 тыс. грн, Из них 214 тыс. грн - это зарплата Гнатюка, еще 4,3 тыс. грн - соцвыплаты его жены, ведь супруга нигде не работает.

Получается, что на каждого члена семьи Гнатюка приходится 55 тыс. грн в год. Это - 4,5 тыс. грн в месяц или 152 грн в день.

Несмотря на более, чем скромные заработки папы сын Гнатюка обучается в платной элитной столичной школе Midgard School. Журналистам эту информацию подтвердили. Образование сына обходится папе 180 тыс. грн в год. Информация эта есть в открытом доступе, а значит - 80% годового дохода всей семьи чиновник из Минфина выкладывает за обучение сына. Остальная семья, включая его самого, живет на оставшиеся 40-50 тыс. грн в год или на 33 грн в день.

Вышеизложенные факты, по мнению СМИ, могут иметь признаки незаконного обогащения. Проверить эти факты журналисты попросили антикоррупционеров, однако реакции пока не последовало.

Любопытно, что при этом журналисты также раскопали, что жена и двое детей Гнатюка проживают в трехкомнатной квартире площадью 74 квадратных метров в Козятине. В 2016 году данная квартира была зарегистрирована на пожилого отца чиновника – Ивана Гнатюка. Более того, на него же записана и столичная двухкомнатная квартира в элитной новостройке по адресу Метрологическая , 15А, где живет сам Гнатюк. Помимо этого пенсионер владеет трехкомнатной квартиройв 67 квадратов в Белой Церкви, двумя земельными участками по 2 гектара в селе Соколец Винницкой области, участком в 2,8 гектара в Борщаговке Винницкой области. Есть еще два участка в селе Бабинцы Винницкой области – почти 6 гектаров. А еще у папы чиновника в собственности автомобиль «Фольцваген Поло», на котором ездит Гнатюк.

Кроме того, оказалось, что в 2019 году минимум трижды успел отдохнуть за границей.

Так, в прошлом году Гнатюк дважды побывал в Египте, на популярном курорте Шарм Эль Шейх: с 29 апреля по 9 мая и с 6 по 14 октября. Летом чиновник Минфина также отдыхал в Анталии (Турция): с 25 августа по 1 сентября.

Есть информация о пересечении Гнатюк границы Украины и в 2018 году. Тогда чиновник Минфина ездил отдыхать в Турцию (Анталия): с 27 августа по 10 сентября. А в 2017 году Гнатюк отдыхал в Турции с 28 августа по 7 сентября.

Неизвестно, как хватает денег на заграничные курорты, если живешь на 30 грн в день.

Одним словом, есть о чем призадуматься НАБУ – однако Сытник делом Гнатюка пока не заинтересовался, хоть его и просили.

На днях разразился очередной коррупционный скандал – с руководством Одесского областного управления государственной налоговой службы. НАБУ сообщил о подозрении и.о. начальника, речь идет о взятке в 25 тысяч долларов. Формально все сделано, но дойдет ли дело до суда – не факт. А сядет ли чиновник? Почти нет шансов. Большинство оформленных НАБУ дел разваливаются на этапе суда, оказываясь слишком слабыми и собранными как попало. Артем Сытник, очевидно, гораздо больше занят делами против него самого, нежели своей непосредственной работой. И изменится ли что-то в ближайшее время – вопрос к новой власти.

Алиса Березанская, ForUm