На Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей

«Есть уже сгоревшие дома, и дома горят, огонь пошел по улице. Проводится эвакуация. Сейчас людей автобусами везут в райцентр, где будет решен вопрос о размещении», - сказали в РГА.

В пресс-службе пока что не могут уточнить, о скольких людях идет речь, поскольку процесс эвакуации продолжается, но известно, что пострадавших нет.

«Сейчас там уже работают бригады ГСЧС из нескольких районов и Харькова, и еще машины подъезжают на помощь. Село находится очень близко к лесному массиву, буквально в лесу», - отметили в РГА.

Напомним, в Харьковской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара в Двуречанском районе, где огнем охвачено до 80 га территории.

По данным ГСЧС в области на 17 часов, от них привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Также задействован пожарный поезд и 5 единиц техники лесхоза.

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